В Госдуме обсудят эскалацию у границ Венесуэлы

Комитет Государственной думы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу относительно эскалации у границ Венесуэлы. Об этом сообщил председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Документ будет рассмотрен 11 ноября.

В проекте обращения говорится, что депутаты намерены призвать парламенты государств — членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями.

В документе также прописано, что российские парламентарии выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи, он попросил предоставить Каракасу ракеты и деньги.

По данным Military Watch Magazine, речь может идти о ракетах Х-32, истребителях Су-30М2, системе береговой обороны «Бастион», корветах класса «Буян-М»/«Каракурт», а также о подводной лодке класса «Варшавянка».