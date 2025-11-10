Председатель Госдумы Леонид Слуцкий призвал осудить усиление военного присутствия США у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями.

«Государственная дума... призывает решительно осудить усиление военного присутствия Соединённых Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями», — приводит РИА Новости текст обращения председателя палаты к парламентам стран ООН.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что действия США вблизи Венесуэлы создают напряжённость.

Также поступала информация, что Белый дом допускает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы.