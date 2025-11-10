Мантурова в Казахстане наградили орденом "Достык" I степени

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе встречи Токаев наградил его орденом "Достык" ("Дружба") I степени, сообщили в секретариате первого вице-премьера.

© Российская Газета

На встрече были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества и перспективы развития кооперационных связей.

Президент Казахстана обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны. Он также отметил, что РФ является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана.

Денис Мантуров, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия по всему спектру направлений. Он подчеркнул, что уже создана прочная основа для реализации совместных проектов.