Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на отставку главы британской корпорации BBC, заявив, что западные СМИ создавали фейки о России и сфабриковала историю с Бучей.

— Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое, — передает ее слова газета «Взгляд».

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об уходе в отставку после критики, связанной с редактированием выступления президента США Дональда Трампа.

По данным газеты The Daily Telegraph, в программе, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.