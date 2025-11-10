Мантуров прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Первый российский вице-премьер Денис Мантуров прибыл с рабочими визитом в Казахстан.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на его секретариат, в рамках поездки у него запланированы встречи с руководством республики, а также проведение XXIII заседания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Он уже провёл встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, добавили в секретариате. Собеседники в ходе переговоров затронули широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Казахстан входит в топ-5 торговых партнёров России.