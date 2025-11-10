Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила с днем рождения главу телеканала ТНТ Тину Канделаки и рассказала о ее «секрете». Комментарий Захаровой опубликован в ее Telegram-канале.

В понедельник, 10 ноября 2025 года, Канделаки исполняется 49 лет. В своем поздравительном комментарии Захарова поделилась размышлениями о жизни и карьере Канделаки.

«Мне кажется, что-то происходит со временем. Тина Канделаки ломает все законы математики <…>: она в медиа 50 лет, а ей 30. Мне кажется, это очевидно по тому, как она выглядит и по заряду ее энергетическому, по ее активности и, самое главное, по тому, сколько всего она сделала», - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что «секрет» Канделаки вряд ли удастся узнать, но предположила, что та никогда и ни к кому «не прикрепляется ментально».

«Она ни за кем не бежит, она никому не завидует, она ни с кем себя не сравнивает, она - это она. <…> Она всему учится, она не стесняется начинать с нуля, пробовать различные жанры, от чего-то отказываться, а что-то, наоборот, наращивать, но делает она это не в привязке к каким-то соревновательным процессам», - сказала Захарова.

Она добавила, что Канделаки - это тот уникальный случай, когда человек за закрытыми дверями, в кругу друзей и близких, такой же, как и перед камерами. Захарова отметила, что большинство людей меняют манеру общения на публике, но у Канделаки такого «переключателя» нет. В заключение Захарова пожелала Канделаки оставаться «стихией непреодолимой силы».