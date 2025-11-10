РФ и Индия готовят соглашение о защите трудовых мигрантов

Москва и Нью-Дели обсуждают договор, который должен закрепить права индийских работников в России и позволить привлечь больше специалистов в ближайшие годы. По данным The Economic Times, документ могут подписать во время визита Владимира Путина в Индию.

Ранее NDTV и News18 сообщали, что поездка может пройти 5–6 декабря. Путин говорил, что собирается встретиться с премьером Нарендрой Моди в начале месяца. Посол России Денис Алипова отметил, что стороны готовят большой пакет соглашений по разным направлениям.

В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов

The Economic Times уточняет, что тему трудовой миграции обсуждали министры труда двух стран на встрече в Дохе 5 ноября. Российское Минтруда установило общую квоту на иностранных работников в 2025 году — почти 235 тысяч человек, из них для граждан Индии выделено более 71 тысячи мест.

Летом глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин говорил, что в Россию собираются приехать около миллиона индийцев, но ведомство эту информацию не подтвердило. Сейчас индийцы в России чаще всего работают в строительстве и текстиле, однако растёт интерес к специалистам в машиностроении и электронике.