Новое руководство телеканала BBC может оказаться не лучше предыдущего. Так глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку руководства телеканала. Напомним, ранее были уволены гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор телеканала Дебора Тернесс.

«А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Глава РФПИ пожелал новому руководству телеканала получше стараться, чтобы не попадаться на слишком очевидных искажениях правды. Причиной отставки высшего руководства телеканала стал документальный фильм, в котором была отредактирована речь президента США Дональда Трампа. Картина повествует о событиях 2021 года, когда политические сторонники действующего президента штурмовали Капитолий. Это произошло 6 января и привело к массовым задержаниями беспорядкам.

Телеканал исказил речь Трампа таким образом, как будто он сознательно спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Когда факт подлога раскрылся, Белый дом назвал BBC фейковым СМИ. Сам Дональд Трамп недавно выразил удовлетворение уходом руководства телеканала, назвав его журналистов «коррумпированными».