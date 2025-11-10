Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем полиции

Президент России Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, особое внимание уделив работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии.

«Поздравляю личный состав и гражданский персонал, ветеранов МВД с праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Он отметил героизм и добросовестную службу сотрудников, которые, по его словам, «честно, порой с риском для жизни выполняют долг, бескомпромиссно борются с преступностью, насилием, произволом». Президент подчеркнул, что многие продолжают нести службу и в праздничный день, обеспечивая спокойствие граждан.

Путин особо выделил ветеранов МВД, которые, по его словам, внесли значимый вклад в профессиональное становление ведомства и «закалили» современное поколение сотрудников. Он уточнил, что МВД остается ключевым звеном государственного механизма, обеспечивает порядок внутри страны, способствует реализации стратегических планов и развитию России как правового, демократического государства.

Важными задачами ведомства, по словам президента, являются борьба с криминалом, противодействие экстремизму, коррупции, обеспечение безопасности дорог и контроль миграции.

«Особое внимание – как и все последние годы – уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Важно укреплять безопасность жителей этих территорий, своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку», – говорится в сообщении.

Президент напомнил о необходимости совершенствования методов раскрытия преступлений, предупреждения правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Он подчеркнул, что сотрудники МВД должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать профессиональные навыки и быть преданными своему делу.

«Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю новых успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в понедельник, 10 ноября, отмечают День сотрудника органов внутренних дел (День полиции).