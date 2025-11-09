Шойгу прибыл в Египет для переговоров с руководством страны

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Египет для переговоров с высшим политическим и военным руководством страны.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«В ходе визита в Каире запланированы встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, советником по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, планируются переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдельати, министром обороны и военной промышленности Абделем Магидом Сакром, а также другими руководителями силовых структур и спецслужб.

Среди приоритетных направлений в ходе переговоров — обсуждение перспектив реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, планируется затронуть темы путей активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Египет обсуждают открытие новых направлений для поездок российских туристов в арабскую республику.