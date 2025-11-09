Соединенные Штаты столкнулись с серьезными трудностями в попытках убедить президента Украины Владимира Зеленского не препятствовать мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», — сообщил Лавров в интервью РИА Новости.

Он также отметил давление на Вашингтон со стороны Брюсселя и Лондона с целью отказа от политико-дипломатического урегулирования.

По словам министра, украинская сторона занимает непоследовательную и бескомпромиссную позицию. Зеленский отказывается выводить войска с территорий и требует прекращения огня по текущей линии фронта как условия для переговоров. При этом киевский режим, по данным МИД РФ, отказывается от реальных шагов к диалогу, включая предложенную встречу в Москве.

МИД РФ подтвердил неизменность ключевых позиций Москвы: территориальная целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не подлежат обсуждению. В Кремле также неоднократно заявляли, что долгосрочное урегулирование возможно только после устранения первопричин конфликта, включая угрозы от расширения НАТО.

Ранее на саммите на Аляске США заверяли Россию, что смогут убедить Владимира Зеленского не препятствовать достижению мира. Однако, как заявил Сергей Лавров, сейчас в этом вопросе возникли трудности. При этом, по словам министра, Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от политико-дипломатического урегулирования и усилить военное давление на Россию.