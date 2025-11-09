Правительство РФ расширило полномочия Роскомнадзора. Постановление об этом размещено на официальном портале опубликования нормативно-правовых актов.

Теперь правительство расширило список угроз, при которых Роскомнадзор получит право вмешиваться в управление Рунетом.

Еще в ноябре 2019 года все операторы связи в РФ обязали установить на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Через эти ТСПУ Роскомнадзор может управлять трафиком «в случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета». Также они используются для ограничения доступа к запрещенным на территории России ресурсам.

Новое постановление относит к списку этих угроз возможность предоставления доступа к информации или ресурсам в интернете, позволяющим приобрести средства связи, которые не прошли обязательное подтверждение соответствия, предоставление вычислительных мощностей для размещения информации в системе, подключенной к интернету не включенным провайдеров оператором. Также РКН получит возможность управлять трафиком в случаях, если провайдер хостинга не участвует в учениях для проверки устойчивости Рунета и не соблюдает другие требования российского законодательства.

До этого Роскомнадзор обязал добавлять специальный бот в администраторы Telegram-каналов.