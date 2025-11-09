Песков: для создания "Буревестника" и "Посейдона" требуются одаренные люди
Для создания таких прорывных технологий, как "Буревестник" и "Посейдон", требуются большие коллективы целеустремленных, одаренных людей.
На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одаренных людей, которые способны создавать такие технологии прорывные [как "Буревестник" и "Посейдон"]", - сказал Песков, комментируя награждение президентом РФ Владимиром Путиным разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" в Кремле 4 ноября, в День народного единства.