В России назвали цель ударов по энергетике Украины

Цель ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам энергетики Украины — вывод из строя объектов военного назначения, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

О задачах российской армии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наша основная цель ударов по объектам энергетики Украины — это вывод из строя объектов военного назначения, а также объектов инфраструктурного назначения, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины (ВСУ)», — поделился Чепа.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

Раскрыты последствия массированного удара «Кинжалами» по Украине

При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков призвал не доверять заявлениям Украины об отключении государственных теплоэлектростанций. Он объяснил, что Киев может таким образом преследовать цели, связанные с финансированием из Европы.