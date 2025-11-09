Лавров высказался об идее Путина о ДСНВ

Президент России Владимир Путин предельно просто и доступно высказался о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях( ДСНВ). Углубленного обсуждения данной темы не требуется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров считает, что выдвинутая Путиным конструктивная инициатива говорит сама за себя.

«Она лишена "двойного дна", предельно проста для понимания. Ее практическая реализация не потребует каких-либо специфических дополнительных усилий», — сказал Лавров.

По его словам, в Москве не видят необходимости в углубленном обсуждении данной идеи.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026-го в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. При этом США должны предпринять аналогичный шаг.

В Госдепе США заявили, что «видят позитив» в предложении Путина по ДСНВ.