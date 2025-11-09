Союзниками России являются армия, флот и воздушно-космические силы, заявил в интервью программе «Военная приемка» глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Фраза о том, что у России есть только два союзника — ее армия и флот — приписывается императору Александру III (1881–1894). Впервые приводится в воспоминаниях великого князя Александра Михайловича, зятя самодержца.

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять воздушно-космические силы», — разъяснил Лавров.

Глава МИД уточнил, что в контексте геополитики «союзником России в работе за демократизацию международных отношений» являются «Рособоронэкспорт» и и все те предприятия, которые поставляют свою продукцию на мировые рынки.

Лавров отметил, что согласен с утверждением о том, что экспорт российского оружия влияет на позиции России в глобальной политике и дипломатии, в том числе в контексте переговоров на высшем уровне.