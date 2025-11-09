Лавров раскрыл, почему конфискация активов России «не спасет» Украину

Россия в случае передачи Западом ее суверенных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу взаимности, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

В 2022 году США и страны ЕС заморозили на счетах крупных финансовых организаций активы Банка России и средства российских граждан.

В дальнейшем на Западе развернулась бурная дискуссия о возможном изъятии этих средств — часть государств выступила за их передачу Украине, часть (Бельгия, Франция, Венгрия, Словакия) высказалась против конфискации.

«Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный нам ущерб», — разъяснил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что конфискация золотовалютных резервов России не спасет киевских протеже «единой Европы». Он добавил, что правительство Украины никогда не вернет долги и никогда не сможет расплатиться по кредитам.

Глава МИД отметил, что пока не поздно, Брюссель и другие западные столицы могут «образумиться и отказаться от планируемой авантюры».