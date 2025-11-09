США столкнулись со сложностями в попытках убедить президента Украины Владимира Зеленского не препятствовать мирному урегулированию.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Тогда на саммите на Аляске американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», — передает слова Лаврова РИА Новости.

Он также добавил, что, по полученным данным, в Брюсселе и Лондоне предпринимаются попытки убедить Вашингтон отказаться от политико-дипломатического урегулирования кризиса.

Лавров высказался о будущей встрече с Рубио

Было отмечено, что европейские столицы, судя по всему, склоняются к варианту полного включения США в усилия по военному давлению на Россию. Как заключил министр, это фактически означало бы окончательное присоединение американской стороны к так называемой «партии войны».