Лавров рассказал о раздражителях в переговорах с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью рассказал о российско-американских отношениях и контактах с Вашингтоном по Украине передает РИА Новости.

Министр заявил, что диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но «не так быстро, как хотелось бы». Это связано с тем, что в российско-американских отношениях осталось много раздражителей, которые «достались нам в наследство от предыдущей администрации США».

«Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что весной с американцами были достигнуты договоренности, позволившие улучшить ситуацию с диппредставительствами. Сейчас важно наладить прямое авиасообщение и вернуть российскую дипломатическую собственность, незаконно отнятую экс-президентом США Бараком Обамой.

Лавров высказался о будущей встрече с Рубио

В интервью Лавров также рассказал о контактах по Украине, реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и ответе на передачу замороженных российских активов Киеву.