В России назвали условия завершения конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине. На эту тему он высказался в интервью РИА Новости.

По словам главы российского МИД, окончание боевых действий невозможно без устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что результаты работы по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в первую очередь будут зависеть от того, насколько Киев прислушается к договоренностям, заключенным в Анкоридже.

