Лавров высказался о будущей встрече с Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности проводить личные встречи с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы МИД, такие встречи необходимы для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине.
Информация опубликована в интервью РИА Новости.
«Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.