Лавров высказался о будущей встрече с Рубио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности проводить личные встречи с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы МИД, такие встречи необходимы для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине.

Информация опубликована в интервью РИА Новости.