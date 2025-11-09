Телеканал BBC должен назвать заказчика в правительстве Великобритании и отказаться от идеологии фейковых новостей.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«BBC извинится в понедельник за фальсификацию речи Трампа 6 января. Теперь им осталось только назвать заказчика в британском правительстве, возместить ущерб и отказаться от своей глобалистской идеологии фейковых новостей», — заявил Дмитриев.

Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке мигрантов

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала телекомпанию BBC из-за искажения речи Трампа перед инцидентом в Капитолии США в январе 2021 года. Тогда речь Трампа была представлена так, будто он поддерживал беспорядки. Об этом сообщало издание «Ридус».