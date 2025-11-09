"Тикайте, хлопцы!": Захарова дала совет украинским солдатам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о рекордном уровне дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины, дав краткий совет украинским военным.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: „Тикайте, хлопцы!“», — заявила Захарова в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

Таким образом дипломат отреагировала на данные, которые ранее привело агентство ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур. Согласно этой информации, в октябре 2025 года из ВСУ дезертировали 21 602 человека, что стало абсолютным антирекордом. Предыдущий пик, по данным источника, был зафиксирован в мае 2025 года, когда было заведено 19 900 соответствующих уголовных дел.

Собеседник агентства связывает массовое бегство с позиций с принудительной мобилизацией и некомпетентностью командного состава, который, по его словам, отсиживается в тылу. В качестве примера он привел слова украинского командира Игоря Луценко, заявившего, что армия «посыпалась» и каждые две минуты из нее кто-то сбегает.