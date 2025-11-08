МИД РФ прокомментировал остановку всех ТЭС на Украине

Российская сторона наносит удары по потенциалу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, не по населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Дипломат обратил внимание на заявления госкомпании Украины "Центрэнерго" о том, что все государственные ТЭС страны в настоящий момент остановлены. Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Блэкаут произошёл в Киеве

"Нынешний удар - это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения", - прокомментировал Мирошник.

Он подчеркнул, что Россия "не ставит перед собой задачу сделать невыносимой жизнь украинского населения".