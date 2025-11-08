Лавров высказался о словах Трампа про возобновлении испытаний ЯО

Лавров: Москва не получила объяснений слов Трампа о возобновлении испытаний ЯО
Россия не получила по дипломатической линии объяснений слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Нет, пока каких-либо объяснений... мы по дипломатической линии не получили», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.
Он добавил, что этот процесс начинается немедленно.