Лавров высказался о словах Трампа про возобновлении испытаний ЯО

Россия не получила по дипломатической линии объяснений слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Нет, пока каких-либо объяснений... мы по дипломатической линии не получили», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.

В США назвали Трампа «идиотом» из-за одного решения

Он добавил, что этот процесс начинается немедленно.