Патриарх Кирилл вручил Медведеву орден Димитрия Донского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу поздравил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с тезоименитством и вручил ему орден князя Димитрия Донского I степени. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"8 ноября 2025 года, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Д. А. Медведева с днем тезоименитства и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени", - сообщается на сайте.

Отмечается, что зампредседателя Совета безопасности был ранее "удостоен этой наградой во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения".