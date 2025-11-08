Дрон с краской атаковал торговое представительство России в Швеции

Дрон с красной краской атаковал торговое представительство России в Швеции. Это далеко не первый подобный случай — с мая 2024 года счет таким инцидентам «перевалил за два десятка». Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе посольство России в Стокгольме.

© пресс-служба посольства России в Стокгольме

— Комментарии, как говорится, излишни, — передает официальный Telegram-канал дипломатической миссии.

Еще 25 мая на посольство с беспилотника также была сброшена емкость с краской. Дипломаты тогда сообщили, что атаки такого рода к тому моменту регулярно происходили уже более года.

Кроме того, беспилотник атаковал торговое представительство и 17 июня — дрон пролетел над зданием и сбросил с воздуха пакет с краской, который попал на площадку перед входом.

Несколько недель спустя, 5 июля, в Стокгольме вновь атаковали российское торговое представительство. Неизвестные сбросили на территорию здания с беспилотного летательного аппарата пакет с краской.

Министерство иностранных дел России вскоре сообщило, что в связи с эти шведскому дипломату выразили решительный протест.