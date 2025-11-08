В Совфеде прокомментировали решение Трампа не ехать на саммит G20

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о саммите в ЮАР в первую очередь нанесли удар по союзникам Вашингтона — они оказались в глупом положении, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что не планирует ехать в Йоханнесбург. Он объяснил это тем, что власти ЮАР якобы нарушают права белого населения.

«Своим заявлением, что делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР, Трамп поставил, мягко выражаясь, в глупое положение своих союзников в «двадцатке» [G20]», — отметил Косачев.

Вице-спикер заметил, что о нарушении прав если и следует кому беспокоиться — так бывшим колонизаторам, британцам.

В Госдуме резко ответили Трампу на заявление о нежелании России завершать СВО

По его словам, на лицах спикеров G20, представителей Британии, Канады, Австралии, во время недавней встречи в южноафриканском Кейптауне не было никаких признаков обеспокоенности правами человека в ЮАР.

Косачев признал, что его интересует, как дальше будет разворачиваться история: поедут ли лидеры западных стран в ЮАР или в их душах возьмет верх «внезапно обострившаяся вслед за США пресловутая тревога за «права белого человека».