Поведение взрослых людей зависит от того, во что они играли в детстве, заметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне СМИ опубликовали отрывок из интервью мамы Зеленского — Риммы Зеленской «Комсомольской правде» от 25 января 2013 года.

Женщина рассказала, что будущий лидер рос на ЮГОКе (отдаленный район Кривого Рога). В детском саду он был центром внимания, собирал детей вокруг себя. По возвращении домой он больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в «мясные штурмы». Кто во что играл в детстве», — отметила Захарова.

Комментаторы заметили, что украинский лидер излишне увлекся игрой в мясорубку — перемалывает теперь человеческие жизни.

Пользователи подчеркнули, что пусть мама и папа знают: «они воспитали маньяка-душегуба, садиста и фашиста», кровь сотен тысяч людей не только на руках их сына, но и на их руках.