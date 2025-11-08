В России высказались о сроках встречи Путина и Трампа по Украине

Тональность диалога с США по украинскому урегулированию поменялась в лучшую сторону, но говорить о конкретных сроках встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока рано, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«То, что американская сторона говорит о том, что мы движемся вперед и осталось всего несколько вопросов, это обнадеживает. По крайней мере, тональность немного поменялась, но работа предстоит, и трудно предсказать, какие этапы в этой работе последуют, какие встречи. Я бы ничего не стал в этом случае предугадывать, будем ориентироваться на конкретные результаты, которые будут соответствующим образом преданы гласности», — сказал Карасин.

7 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. «Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — говорил он.