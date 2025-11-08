Небензя отметил опасность возобновления ядерных испытаний США

Постпред России в ООН Василий Небензя указал на опасность возобновления США ядерных испытаний. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Небензи, решение американского президента Дональда Трампа вызвало переполох в мире и США.

«Это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям. Но мы смотрим за этим, наблюдаем», — отметил он.

Небензя также подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже расставил все точки над i.

5 ноября Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям в ответ на аналогичные планы США. Этому предшествовало заявление главы оборонного ведомства Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким мероприятиям.