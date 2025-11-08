Захарова высмеяла одно заявление Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление экс-президента США Джо Байдена о том, что при демократии нет королей.

По ее словам, Байден «метился в Трампа», однако попал за океан.

«Ждем, когда проснется король Карл Третий и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия», — написала Захарова.

Она предположила, что работы прибавится и у представителей ПАСЕ, которые будут обязаны принять резолюцию с «с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии».

К публикации она приложила скриншот со списком европейских стран, которые по форме правления являются монархиями, но по политическому режиму – демократиями.

До этого Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп позорит страну своими действиями. Экс-президент США напомнил, что в стране установлена демократия, и при ней не может быть королей. Действия Трампа позорят Соединенные Штаты как страну, констатировал он.

