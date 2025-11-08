Визит американского лидера Дональда Трампа в Крым помог бы ему лучше разобраться в причине конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России», — сказал Константинов.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Как отметил президент США, полуостров стал частью России уже довольно давно.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.