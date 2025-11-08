Песков высказался о дате прямой линии и пресс-конференции Путина

Точная дата совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина будет названа позднее, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне представитель Кремля заявил, что прямая линия состоится ближе к концу декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией. Журналисты попросили его назвать точную дату мероприятия.

«Официально дату сообщим своевременно», — ответил Песков.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным — это мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан России. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

Песков: Кремль начнёт собирать вопросы к прямой линии с Путиным за две недели

На протяжении многих лет сортировку поступающих вопросов круглосуточно выполняли сотни людей, в 2024 году к процессу подключили ИИ. Это позволило значительно сократить время обработки обращений.