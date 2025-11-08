Любая попытка блокады или захвата Калининграда закончится для инициаторов плачевно, при необходимости к российскому анклаву будет «пробит» коридор. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что все вопросы о территориальной принадлежности Калининградской области были закрыты в 1945 году и не подлежат пересмотру. Любая попытка блокады или захвата «закончится для инициаторов очень плачевно, предупредил парламентарий.

«Вплоть до того, что, если надо, нашими вооруженными силами, как сухопутными, так и морскими, будет пробит коридор до Калининграда по известному маршруту — это так называемый Сувалкский коридор», — сказал Джабаров.

Он также отметил, что Россия «со стороны моря» может организовать блокаду стран, которые проявят агрессию против Калининградской области. Он призвал задуматься, какой урон могут понести «страны-агрессоры».

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.