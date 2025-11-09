Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озабочен «ядерной риторикой» России. Однако он продолжает воспринимать кризис в отношениях между Москвой и альянсом с неуместным юмором, написал в Алексей Пушков.

«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой, ему все нипочем», — указал он, комментируя недавнее заявление генсека о сдерживании России.

По словам сенатора, получив должность генсека НАТО с огромной зарплатой, Рютте стало наплевать на избирателей и судьбы европейцев.

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО хочет уделить внимание ядерному потенциалу и сдерживанию России при взаимодействии с населением. Он также добавил, что жители стран блока должны осознавать отсутствие причин для паники, так как альянс обладает достаточно крупным ядерным потенциалом.

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что слова генсека о подготовке к противостоянию с Россией являются исторически безграмотными.