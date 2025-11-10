Небензя: ООН слишком обросла жиром, но голодный паёк не поможет

Организация Объединённых Наций слишком обросла жиром, но попытки держать её на голодном пайке, как это делают американцы, безрезультатны и не вполне оправданны.

Такое мнение в интервью РИА Новости выразил постпред России при организации Василий Небензя.

«Тот же самый Майк Уолтц дал интервью Breitbart News, где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что её хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить, но методы, которыми пользуется американская администрация, держа ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результаты — какого результата?» — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что за один день результата не достигнешь.

Ранее Небензя принял с визитом вежливости американского коллегу Майка Уолтца.