В последние несколько недель США оказывают сильное военное давление на Венесуэлу, грозя ей вторжением. Как отметил Рубен Ф. Джонсон, в такой ситуации Россия не осталась в стороне и вступилась за своего союзника. Об этом сообщает издание National Security Journal (NSJ).

© kremlin.ru

«Путин угрожает отомстить <…> Россия отреагировала на усиление военного давления США на Венесуэлу, пригрозив отправить современные ракеты, включая новые «Орешники» со скоростью 10 Махов», – пишет автор американского издания.

Обозреватель NSJ отметил, что заявление президента России было сделано на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы и обращения ее лидера Николаса Мадуро за военной помощью к Кремлю. Российские официальные лица предполагают, что для поддержки южноамериканского союзника они могут отправить в Венесуэлу самые современные ракеты.

Путин: серийное производство "Орешника" уже идет

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подтвердил возможность поставок ракет «Орешник», отметив, что для этого нет никаких препятствий. Россия уже давно является одним из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы. Детали и объемы поставок остаются в тайне, что может стать «сюрпризом» для американской стороны.

Кроме того, Россия и Венесуэла подписали несколько соглашений, включая Договор о стратегическом партнерстве, который направлен на расширение военного и экономического сотрудничества. Укрепление связей между двумя странами стало ответом на растущее влияние США в Латинской Америке, пишет АБН24.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг подготовку Вашингтоном военных действий против Венесуэлы. При этом западные СМИ сообщают, что президент Николас Мадуро запросил у Китая, России и Ирана военно-техническую поддержку.