Раскрыто, куда отправится Зеленский в случае бегства с Украины

В случае бегства с Украины Владимир Зеленский может отправиться в Великобританию, где живут его дети. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что в случае попытки бегства Владимир Зеленский может отправиться в Польшу.

Комментируя его словам, Журавлев отметил, что у всех представителей киевского режима «давно готов запасной аэродром».

«Но в случае с Зеленским это скорее не Польша, которая слишком близка к театру военных действий, а Великобритания, где давно уже живут его дети», — сказал он.

При этом, по мнению Журавлева, Зеленский вряд ли добровольно оставит свой пост из-за «жадности», связанной с поступающей от Запада финансовой помощью. Он указал, что Зеленский привык ощущать себя значимой фигурой и не откажется от этого статуса без принуждения.

Журавлев считает, что данный факт только «на руку» России, поскольку из-за «тщеславия и сребролюбия» Зеленский может «прошляпить» момент, когда еще можно было эвакуироваться.