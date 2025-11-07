Медведев высказался совместимости финансирования СВО и национальных целей

Зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия» и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что цели СВО и национальные цели развития страны являются совместимыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания программной комиссии Медведев назвал основные направления, по которым партия будет добиваться увеличения расходов в бюджете. По его словам, к таким направлениям относится достижение целей СВО, а также национальных целей развития.

«Совершенно очевидно, что нам нужно решить все задачи. Какие это задачи, тоже понятно. Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны. Это совместимые возможности, и ровно об этом сейчас коллеги говорили», — заявил он.

Медведев предрек судьбу Украины

Ранее Медведев назвал единство граждан залогом будущей победы России.