МИД приступил к выполнению указаний Путина по ядерной безопасности

МИД РФ получил указания руководства государства после Совета безопасности по ядерной безопасности и приступил к их выполнению, заявила Мария Захарова.

«Соответствующие поручения МИДом получены, и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны», — цитирует ТАСС Захарову.

Президент России Владимир Путин 5 ноября созвал заседание Совета безопасности, в ходе которого было рассмотрено заявление американского президента Дональда Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия.

Путин заявил о начале разработки следующего поколения ракет с ядерными двигателями

В ходе Совбеза президент поручил оценить целесообразность своих ядерных испытаний в ответ на учения США. Путин дал распоряжение провести сбор дополнительных сведений относительно намерений американской стороны и представить обоснованные предложения о необходимости запуска подобных мероприятий. При этом российский лидер особо отметил, что Москва продолжает придерживаться положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.