В Госдуме отреагировали на запрет мультишенгена для россиян

Европа наказала саму себя, запретив гражданам России выдачу многократных шенгенских виз. Об этом у себя в Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что туристический поток россиян в Европу уже давно опустился до незначительного уровня. При этом, по словам Слуцкого, даже так европейские страны получали от туристов из РФ «большую прибыль».

«Кого в итоге наказали? Снова сами себя. "Привилегией" в Европе скоро станут доступные цены на электроэнергию, тепло и горячую воду. Эффект русофобского бумеранга», — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что, пока Европа вводит очередные запреты, Россия «продолжит идти своим курсом — к победе над бандеровцами на Украине».

Захарова высказалась об отмене ЕС мультивиз для россиян

Ранее ЕК объявила об ограничении выдачи россиянам мультишенгена. Комментируя данное решение, глава евродипломатии назвала поездки граждан РФ в ЕС «привилегией, а не данностью».