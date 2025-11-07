«Ъ»: Путин подписал указ об отставке ряда высокопоставленных сотрудников ГП
Российский президент Владимир Путин подписал указ об отставке нескольких высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Речь идёт о старшем помощнике генпрокурора по особым поручениям Денисе Грунисе, двух заместителях начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергее Иванове и Сергее Орлове, а также начальнике управления физической защиты и обеспечения безопасности Николае Козыреве.
По словам источников издания, некоторые бывшие прокуроры сдали или собираются сдать судейские экзамены для продолжения работы с бывшим генпрокурором Игорем Красновым в Верховном суде.
СМИ узнали о секретном указе Путина о перестановках в МВД, СК, МЧС и прокуратуре
В сентябре Путин указом назначил Александра Гуцана генпрокурором России вместо Игоря Краснова, который занял пост председателя Верховного суда.