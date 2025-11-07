Российский президент Владимир Путин подписал указ об отставке нескольких высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идёт о старшем помощнике генпрокурора по особым поручениям Денисе Грунисе, двух заместителях начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергее Иванове и Сергее Орлове, а также начальнике управления физической защиты и обеспечения безопасности Николае Козыреве.

По словам источников издания, некоторые бывшие прокуроры сдали или собираются сдать судейские экзамены для продолжения работы с бывшим генпрокурором Игорем Красновым в Верховном суде.

СМИ узнали о секретном указе Путина о перестановках в МВД, СК, МЧС и прокуратуре

В сентябре Путин указом назначил Александра Гуцана генпрокурором России вместо Игоря Краснова, который занял пост председателя Верховного суда.