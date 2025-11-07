Захарова заявила о готовности России реагировать на обращения из Венесуэлы

Россия поддерживает контакт с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и готова реагировать на обращения из Каракаса в свете напряженной обстановки в Карибском море.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, Москва с учетом текущей обстановки находится в тесном и постоянном контакте с венесуэльскими друзьями.

"Россия демонстрирует неизменную солидарность с Венесуэлой. Готовы должным образом реагировать на обращения Каракаса", - заявила Захарова.

Напомним, сентябрь и октябрь прошли под грохот американских пушек, когда ВМС США потопили у венесуэльских берегов десятки катеров, обвинив их в наркотрафике. В ноябре Трамп публично предрек венесуэльскому лидеру скорый конец, но тут же добавил, что США "не собираются воевать с Венесуэлой".

Ранее телеканал NBC раскрыл информацию относительно того, что Пентагон уже прорабатывает удары по "наркокартелям" внутри Венесуэлы.