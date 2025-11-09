Президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания поручил изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что у Москвы возник вопрос о том, действительно ли США собираются выйти из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний.

«В этой связи президент по итогам обсуждения дал поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате с этим вопросом и прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности о начале подготовки к ядерным испытаниям», — разъяснил Песков.

Ранее пресс-секретарь в разговоре с CNN заметил, что Москва по-прежнему связана обязательствами по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний.

МИД приступил к выполнению указаний Путина по ядерной безопасности

Экс-начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев заметил, в свою очередь, что российский полигон на Новой Земле полностью готов к ядерным испытаниям. Он добавил, что для возобновления испытаний необходимо решение руководства страны.