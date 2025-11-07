Захарова высказалась об отмене ЕС мультивиз для россиян

Европе, по всей видимости, не нужны платежеспособные российские туристы, когда есть мигранты и уклонисты с Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, комментируя запрет мультивиз для россиян.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», — высказала мнение дипломат.

7 ноября еврокомиссар по внутренним делам и миграции Евросоюза Магнус Бруннер заявил, что ЕС ужесточает проверки заявлений граждан России на получение шенгенских виз.

ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

По данным Европейской комиссии, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран сообщества.