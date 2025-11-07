В России заявили о возможности вернуть замороженные активы

Ключ к возвращению российских активов, замороженных на Западе, лежит в правовом поле. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, выразив уверенность в успехе при использовании международных юридических инструментов.

«Я считаю, что у нас есть все возможности в конечном итоге, применяя международно-правовые механизмы, добиться возвращения [замороженных активов] в российскую юрисдикцию", — заявил дипломат во время пресс-конференции.

Напомним, что участники недавнего саммита ЕС в Брюсселе вновь не сумели выработать единую позицию по вопросу использования замороженных российских средств. Основные опасения исходят от Бельгии, на чьей территории заблокированы российские суверенные активы на астрономическую сумму в 210 миллиардов евро. Бельгийская сторона открыто выражает тревогу относительно неизбежных ответных шагов со стороны Москвы.