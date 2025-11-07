В МИД оценили материал FT о Лаврове и Рубио

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недавнюю публикацию в Financial Times о встрече главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио частью информационной войны, направленной против России. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга в пятницу, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, данный материал был написан «с антироссийским подтекстом». По ее словам, опубликовать статью нужно было, «чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации». Представитель МИД также отметила, что ситуация напоминает детективный роман и достойна произведения Агаты Кристи.

«Если бы эта статья вышла в ее времена, то это, на мой взгляд, послужило бы поводом написать еще один детективный роман под названием "Чисто английская статья"», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что ранее газета The Financial Times, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что в США выразили недовольство бескомпромиссной позицией Лаврова во время его короткой встречи с Рубио в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

В Кремле прокомментировали "опалу" Лаврова

По информации из статьи, «непримиримые» высказывания министра иностранных дел России относительно ситуации на Украине вызвали у американских властей сомнения в эффективности переговоров с российским руководством по вопросам урегулирования конфликта.