Песков объяснил отсутствие выходного в честь Октябрьской революции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата 7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, нерелевантна для выходного с исторической точки зрения. Об этом сообщает РБК.

В пятницу, 7 ноября 2025 года, отмечается 108-я годовщина Октябрьской революции. Праздничная дата была установлена 21 июля 2005 года в соответствии с законом «О днях воинской славы (победных днях) РФ».

В конце октября депутаты КПРФ предложили сделать 7 ноября выходным днем. По их мнению, это может способствовать укреплению гражданской сплоченности.

По словам Пескова, для объявления 7 ноября нерабочим праздничным днем потребовалось бы собрать мнение всех фракций парламента. Он отметил, что в Кремле не получали информацию о такой инициативе.

«Однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник свою релевантность утерял», - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что необходимо уважать мнение и традиции старшего поколения, представители которого всегда отмечали этот праздник.