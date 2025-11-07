Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что если глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский примет решение сбежать в Польшу, то он может быть выдан, и единственным вариантом для него является Англия.

Так сенатор прокомментировал заявление экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Зеленский планирует совершить побег в Польшу.

Джабаров полагает, что поляки выдадут украинского лидера любой заинтересованной стороне, учитывая, что там «никакой любви нет». Собеседник издания подчеркнул, что для них он является не оправдавшим надежды кандидатом, ведь они рассчитывали, что с помощью Украины нанесут стратегическое поражение России.

«Зеленскому нужно опасаться не поляков, а своего народа», — отметил сенатор.

По мнению собеседника издания, глава киевского неонацистского режима давно думает о пути отступления, но единственным вариантом спасения для него является Лондон, который его не выдаст.